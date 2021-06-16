Anaokulunda 'Değerler eğitimi' kapsamında etkinlik

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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu öğrencileri "Değerler eğitimi" kapsamında çevrimiçi ortamda düzenledikleri etkinliklerde öğrendiklerini gerçekleştirilen programda katılımcılara sergilediler.

Anaokulunda yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Programın sonunda etkinliklere katılan öğrencilere madalya ve ödül verildi.

Öğrencileri etkinliklere katılımlarından dolayı tebrik eden Müdür Hasan Başyiğit, “Zamanı her daim güzel değerlendirin, her zaman öğrenmeye açık olun. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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