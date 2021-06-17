Tayini çıkan Başhekime teşekkür belgesi

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Göktuğ Kılınçarslan'a hizmetleri için teşekkür belgesi verildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapmakta iken Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne Başhekim Yardımcısı olarak atanan Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Kılınçarslan'ı ağırlayarak ilçemize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Kendisine özellikle pandemi döneminde ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verdik. Bundan sonraki görevinde üstün başarılar dilerim'' dedi.

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