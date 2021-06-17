(ÖZEL) Simavlı hayırsever vatandaştan Benin’e su kuyusu hayrı

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy’de hafızlık eğitimi veren Hafız Hasan Takak, Benin’in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik InfangnıDjegouDjedje köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına su kuyusu açtırdı.

En yakın su kuyusuna 2 kilometre uzaklıkta bulunan, içme amaçlı kuyunun 40 metre derinliği ve 30 litredakika debisi bulunduğu belirtildi. Su kuyusunun dualarla açılışını yapan vakfın temsilcisi, “Afrika’nın Benin ülkesindeki Plateau şehrine 45 kilometre uzaklıktaki InfangnıDjegouDjedje 50 hanelik köyde yaklaşık 500 kişinin yaşadığını belirterek, Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun” dedi.

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