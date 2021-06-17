Müdür Başyiğit’in Tavşanlı ziyareti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Şube Müdürü Rıdvan Acar ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ziyaretin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa ve Şube Müdürü Rıdvan Acar ile birlikte Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Müdür Hasan Başyiğit, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla yeni proje okulu olan Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi ile Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Müdür Başyiğit, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin güçlendirme çalışmaları devam eden binasında da incelemelerde bulundu ve eğitime devam edilen binayı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Başyiğit son olarak, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesinde, yurt binasına ek olarak yaptırılan yeni mescidin açılışına katıldı. Açılışta İmam Hatip lisesinde görev yapmış emekli öğretmenler de yer aldı.

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