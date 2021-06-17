Kütahya’da bir ayda 301 konut satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2021 Mayıs ayı konut satış istatistiklerine göre, Kütahya il genelinde geçen ay satışı yapılan konut sayısı 301 oldu.

Kütahya'da Mayıs ayında yapılan 301 konut satışının 111'i ilk satış, 190'ı ise ikinci satış şeklinde gerçekleşti. İlk satışların 16'sı, ikinci satışların ise 33'ü ipotekli satışlardan oluşuyor.

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