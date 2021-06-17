Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı 

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)AFYONKARAHİSAR´da kalp rahatsızlığı tedavisi gören Cemile Erdoğan (66), Kütahya´daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne ambulans helikopterle sevk edildi.

Afyonkarahisar´da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cemile Erdoğan'ın Kütahya'daki hastaneye sevkine karar verildi. Erdoğan için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nden ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Afyonkarahisar´dan Erdoğan´ın alındığı ambulans helikopter, Kütahya´da Atatürk Bulvarı'ndaki fabrikanın bahçesine iniş yaptı. Burada sağlık ekipleri tarafından karşılanan Cemile Erdoğan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-06-17 13:14:39



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