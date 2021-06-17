Belediye Kütahyaspor Karaca'ya emanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Kütahyaspor Karaca'ya emanet

İHA

Belediye Kütahyaspor, gelecek sezon için aradığı teknik direktör ile anlaşma sağladı. Belediye Kütahyaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Hayati Karaca oldu.

Belediye Kütahyaspor Karaca'ya emanet

Belediye Kütahyaspor, gelecek sezon için aradığı teknik direktör ile anlaşma sağladı. Belediye Kütahyaspor’un yeni teknik direktörü Hakan Hayati Karaca oldu.
TFF Misli.com 3. Ligdeki mücadelesini sürdüren ve geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu yapan Belediye Kütahyaspor’da, kamuoyunun ve spor camiasının merakla beklediği teknik direktör belli oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kulüp Başkanı Cahit Özel, Belediye Kütahyaspor kulüp yöneticileri, sportif direktör Tolga Tağ ile yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün Hakan Hayati Karaca olduğunu söyledi.
15 gündür devam eden teknik direktör arayışlarının sonunda Kütahya’ya ve Belediye Kütahyaspor ruhuna uygun ismi bulduklarını belirten Başkan Işık, “Belediye Kütahyaspor’un çok saygı değer camiası ve Kütahyalı hemşerilerim. İlgili komisyon üyesi, kulüp başkanı ve başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte son 15 gündür yaptığımız istişare sonucunda kamuoyumuzun beklediği kararı açıklamak için bir aradayız. Belediye Kütahyaspor’umuzun teknik direktörü Hakan Hayati Karaca üzerinde oy birliği ile ittifakta kaldık. Komisyonumuz yaptığımız tüm görüşmeler sonucunda kulübümüzü çalıştıracak hocanın Karaca olması üzerine karar verdi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip eylesin. Hocamızla birlikte takımımızı çalıştıracak yardımcı hocalarımız, Eren Matyar, Hakan Uzgören, Abdi Turan ve kaleci antrenörü Mücahit Dönmez ekipte göreve alacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaflardan teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Esnaflardan teşekkür ziyareti
Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı 
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, kalp hastası için havalandı 
Müdür Başyiğit’in Tavşanlı ziyareti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit’in Tavşanlı ziyareti
Kütahya’da bir ayda 301 konut satıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da bir ayda 301 konut satıldı
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Usame Doğan getirildi
YEREL HABERLER AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı ...
Hisarcıklıoğlu’ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ne destek sözü
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu’ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli ...
Kütahya’da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gediz’de
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gediz’de
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kredi değil hibe desteği verilsin
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kredi değil hibe desteği ...
(ÖZEL) Simavlı hayırsever vatandaştan Benin’e su kuyusu hayrı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Simavlı hayırsever vatandaştan Benin’e su ...
2020 Yılının En’lerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER 2020 Yılının En’lerine teşekkür belgesi
(ÖZEL) Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor Yem maliyetini yarı yarıya düşürdü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi ...
(ÖZEL) Kütahya'da aşı randevu stant açıldı Vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve farklı sebeplerden dolayı aşı randevusu alamayanlara destek olmak için ‘Aşı randevu ve bilinçlendirme standı' açıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kütahya'da aşı randevu stant ...
(ÖZEL) Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması Okula adaptasyonlarını sağlamak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen ‘Kim öğrenmek ister’ isimli yarışma heyecanlı anlara sebep oluyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması Okula ...
Simav 3’üncü etap TOKİ konutlarının yapımı hızlandı
YEREL HABERLER Simav 3’üncü etap TOKİ konutlarının yapımı hızlandı
Kaymakam Sak: ''Kurumlar arası koordinasyon çok önemli''
YEREL HABERLER Kaymakam Sak: ''Kurumlar arası koordinasyon çok ...
Tayini çıkan Başhekime teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Tayini çıkan Başhekime teşekkür belgesi
DPÜ Mühendislik Fakültesinin projelerine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER DPÜ Mühendislik Fakültesinin projelerine TÜBİTAK ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Simav ziyareti
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Simav ziyareti
Çavdarhisar'a tabiat parkı
YEREL HABERLER Çavdarhisar'a tabiat parkı
Altıntaş'ta haşhaş ve yem bitkisi ekili alanlarda kontrol
YEREL HABERLER Altıntaş'ta haşhaş ve yem bitkisi ekili alanlarda ...
Muhtarlara başarı belgesi
YEREL HABERLER Muhtarlara başarı belgesi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tavşanlı'da
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tavşanlı'da
Devrilen iş makinasının altında kalan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen iş makinasının altında kalan şahıs hayatını ...