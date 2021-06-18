Müdür Başyiğit, okul bahçesinde öğrencilerle oyun oynadı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ziyarette bulunduğu Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu bahçesinde öğrencilerin oynadığı oyunlara iştirak etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mehmet Zorlu ile birlikte Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulun ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Müdür Hasan Başyiğit daha sonra bahçede oyun oynayan öğrencilerin oyunlarına dahil oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyunlarda öğrenciler Müdür Başyiğit ile aynı ortamda bulunmanın sevinç ve heyecanını yaşadılar.

Öğrencilerin uzun süredir okullarına özlem duyduğunu belirten Başyiğit, okullarda yaz boyunca telafi eğitimleri kapsamında öğrencilerin bulunacağını, okul bahçelerinin çocuk sesleriyle dolacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.