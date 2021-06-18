Rektör Savaşan’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Rektör Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.

Görüşme sonunda Rektör Savaşan, Rektör Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal da Savaşan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti

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