DPÜ’de Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yunus Emre’nin anısına düzenlediği Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Sergisini sanal ortamda açtı.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü anısına düzenlenen Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Sergisi, salgın önlemleri kapsamında sanal ortamda açıldı. Toplamda 27 tasarımcının kaligrafi ve tipografi afişleri ile katıldığı sergiyle ilgili konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, “ 2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yılı arasına alınmıştır. Bu sebeple düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Sergimizde, hem kültürümüzün önemli bir şahsiyeti olan Yunus Emre’yi anmak, hem de Türkçemizin medeniyet dili kimliğiyle bir kez daha dünyaya duyurulmasına vesile olmak için yola çıkmış bulunuyoruz” dedi.

Salgın koşulları nedeniyle sergiyi sanal ortamda gerçekleştirmeyi uygun bulduklarını ifade eden Dekan Levent Mercin, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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