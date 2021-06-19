DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrenci sergisi

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda öğrenciler tarafından Grafik Tasarımı, Baskı Sergisi düzenlendi.

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda Öğr.Gör.Mehtap Ocakoğlu danışmanlığında yapılan Grafik Tasarımı, Baskı Sergisi büyük ilgi görüyor.

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