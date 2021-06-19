Hisarcık Kızılay gönüllüleri faaliyetlerini tanıttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türk Kızılay İlçe Temsilciliğince düzenlenen toplantıda, Genç Kızılay gönüllülerinin ilçede yapmış olduğu faaliyetler tanıtıldı.

Esire Termal Turizm Merkezi restoranında düzenlenen kahvaltılı toplantıya, Kaymakam Buğra Karadağ, Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Hisarcık İlçe Temsilcisi Mustafa Şen, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin ve Genç Kızılay gönüllüleri katıldı.

Genç Kızılay gönüllülerinin ilçe ve köylerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanıtıldığı toplantıda konuşan, Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Mustafa Şen, Türk Kızılay Hisarcık İlçe Temsilciliğini 2019 yılında kurduklarını belirterek, pandemi sürecinde de Genç Kızılay gönüllülerinin gerek gıda, gerekse maddi zekat yardımlarıyla ulaşabildiği her yere ulaşıp gerekli dağıtımları yaptıklarını söyledi.

Şen, "Kızılay’ın faaliyetlerine hiçbir menfaat beklemeden emek veren, zaman harcayan tüm Kızılay gönüllülerine ve Kaymakam Buğra Karadağ'a teşekkür ederim" dedi.

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