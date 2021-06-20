Pazarcı babasının gününü tezgahında kutladı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde Şeyma Demirbüken, semt pazarında birlikte tezgah açarak çiçek, muz ve mantar satan babası İsmail Demirbüken´e hediye verip Babalar Günü'nü kutladı.
Tavşanlı ilçesinde oturan Şeyma Demirbüken, dün birlikte seralarda yetiştirdikleri çiçekleri semt pazarlarında tezgah açarak satan babası İsmail Demirbüken´e hediye verip Babalar Günü'nü kutladı. Çok sevdiği babasına tezgahları başında hediye vermek istediğini anlatan Şeyma Demirbüken, "Babalar çok kıymetlidir. Babalar arkamızda bir dağdır. Herkesin babası yanında olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-06-20 11:18:33
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