Kütahya’da “Lütfiye Bal Ormanı” için start verildi

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Geyikalanı Orman İşletme Şefliği sınırlarında tesis edilecek olan Lütfiye Bal Ormanı için start verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ülke arıcılığında önemli bir yeri olan bal ormanları oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Geyikalanı Orman İşletme Şefliği sınırlarında 220 dekar alanda oluşturulacak Lütfiye Bal Ormanı için arazi hazırlık çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında dozerle ve ekskavatörle toprak işleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların devam ettiği sahada incelemelerde bulunan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Geyikalanı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Müdür Keskin, tesis edilecek “Lütfiye Bal Ormanında arılar için verimi artırıcı akasya, sofora, iğde, kestane, mahlep, lavanta, ahlat, arı otu ve ıhlamur gibi uygun türlerin dikileceğini söyledi.

Müdür Keskin, “Arılar insan yaşamı için en önemli canlılardan. Arı ürünleri ise, insan sağlığı için çok büyük önem taşımaktadır. Bizler kurduğumuz bal ormanları ile hem önemli bir ihtiyacın karşılanmasını sağlıyor hem de kırsal kalkınmaya destek oluyoruz. Yerli arıcılar için de büyük önem taşıyan bal ormanlarımız ile Orman Teşkilatı olarak tüm çabamız arıcılığı kalkındırmak ve geliştirmek” şeklinde konuştu.

Bölge Müdürü Keskin’e arazi programında Etüt Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak, Geyikalanı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir ve Etüt Proje Mühendisi Naim Özcan eşlik etti.

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