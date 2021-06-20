Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Kütahya Hisarcık'ta sel felaketi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hasanlar köyünde su baskınları yaşandığı bildirildi.

Hisarcık ilçesinde yoğun yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, yer yer trafiğe kapandı. Hasanlar köyünde Tetik deresinin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi, ekili alanlarda hasar oluştu.

İlçenin son iki saatte yoğun yağış altında kaldığını söyleyen Kaymakamı Buğra Karadağ, “Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağışa maruz kaldı. Tüm iş jandarma personelimiz Valimizin talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var. Sadece bir evin duvarı yıkıldı. O evi de zaten boşalttık. Bir sıkıntı yok” diye konuştu.

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