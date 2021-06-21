Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi

Kütahya merkez, Çavdarhisar, Aslanapa, Simav, Emet ve Hisarcık ilçe merkezleri ile bazı köylerde yaşanan sel felaketinden sonra AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Bugün öğleden sonra başlayıp gittikçe şiddetlenen dolu ve yağmurun ardından Kütahya Merkezde, Çavdarhisar, Aslanapa, Simav, Emet ve Hisarcık ilçe merkezlerimiz ve bazı köylerimizde meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yağışların etkisini göstermeye başladığı andan itibaren Kütahya Valiliğimiz, İlçe Belediye, Karayolları, İl Özel İdare, AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz hasarın giderilmesi için çalışmalara hızla başlamıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz de yarın sabah tarım arazilerimizin durumunu tespit için saha taramasına ve hasar tespit çalışmalarına başlayacaktır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında, inşallah el birliğiyle bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Rabbim beterinden korusun, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten muhafaza eylesin” dedi.



“Sabahtan itibaren saha taramalarına başlayacağız”

Yarın sabahtan saha taramalarına başlayacaklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ”Bugün akşama doğru gelen dolu ve sel afeti haberi üzerine, İl Genel Meclisi Üyemiz Muammer Özcura ve Ziraat Odası Başkanımız Ömer Demirtaş ile birlikte Merkez Fındık, Sabuncupınar, Söğüt, Doğuluşah, Bayramşah, Uluköy, Sökmen köylerimizi ve arazilerini dolaştık. Maalesef köy merkezlerinde ve kısmen de tarım arazilerinde hasarlar oluşmuş. Bu arada Hisarcık Hasanlar, Simav, Çavdarhisar ve Aslanapa ilçelerimizden gelen sel haberlerini de takip ediyoruz. Sabahtan saha taramalarına başlayacağız inşallah. Tüm hemşerilerimize büyük geçmiş olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.