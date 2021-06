Eynal Kaplıcaları’nda apart yenileme çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’nda, ekonomik ömrünü tamamladığı belirlenen 16 apart yenilenerek termal turizme yeniden kazandırılacak.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 20 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale ile apart yenileme işleminin, yüklenici Yusuf Şahin Aydın tarafından 90 gün içinde yapılacağını ifade etti.

Başkan Biçer, "Eynal Kaplıcaları’nda ekonomik ömrünü tamamlayan 16 apartın, günün ihtiyaç ve koşullarına uygun yenilenmesiyle, misafirlerimize yüksek standartlı bir hizmet verilecektir. 1 milyon 488 bin TL. maliyetli apart yenileme işlemi sonunda hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

