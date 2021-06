Kütahya'nın turizm bölgesi Ilıca Kaplıcaları, eski günlerini arıyor.

Vatandaşlar, şifalı suları, bol oksijeni ve çam ormanlarıyla harika bir tatil beldesi olan Ilıca'nın bakımsızlığına bir anlam veremediklerini belirterek, yetkililerin duruma bir an önce el atamasını istediler.

Ilıca sakinlerinden Bülent Yıldırım, İbrahim Çalışkan, Mustafa Demirel, Kadir Aslan ve Sabit Kılıç, başta temizlik ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere, tüm ihtiyaçların giderilerek, bölgenin eski günlerine bir an önce dönmesini beklediklerini dile getirdiler.

Ilıca'nın Kütahya'ya 26 kilometre mesafede ve belediye mücavir alanı içerisinde olduğunu belirten vatandaşlar, "Ilıca bilindiği gibi, şifalı hamamları ile ünlü bir turizm beldesi. Son yıllarda Ilıca adeta kendi haline terk edildi. Ilıca'da tuvaletler bakımsız ve yetersiz. Pazar yeri yok. Temizlik yetersiz. Hamamlar yeterli değil. Elektrikler hemen hemen her gün an az iki kez kesiliyor. Doğa harikası şelale yapıldı. Ancak şu an aktif değil. Ilıca'da sadece bir temizlik görevlisi var, o da yeterli gelmiyor. Kütahya merkeze gidip gelen servisler daha sık aralıklarla görev almalı. Bölgedeki yılanlar halkı tedirgin ediyor. Buna derhal bir çözüm bulunmalı. Doğalgaz Ilıca'nın yakınından geçiyor. Ilıca doğalgazdan da yararlanmalı. Biz Ilıca sakinlerini olarak, doğa harikası Ilıcamızın eski cıvıl cıvıl günlerine dönmesini istiyoruz. Bu sebeple yetkilileri göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştular.

Şifalı suları, bol oksijeni ve çam oranlarıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları bölgesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

