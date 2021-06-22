Kütahya’da ’Belediye-Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe’ projesine Bakanlık desteği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kütahya Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı ve 1 milyon 516 bin TL bütçeli ’BelediyeÜniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe’ projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Zanaat ve Halk Sanatları alanında yer alan ve çini sanatının başkenti olan Kütahya’da çini ve diğer halk sanatlarında üretimin ve gelirin artması için nitelikli sanatçı ve zanaatkar sayısının arttırılması ve kentin kültürel sektörlerle kalkınması amacı ile eğitim merkezleri kuruldu.

Projeye ilişkin Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada,” 1 milyon 516 bin TL bütçeli proje kapsamında sistematik saha çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak, dezavantajlı çocuklar, gençler, kadınların ihtiyaçlarına, sanatçı ve zanaatkarların ihtiyaçlarına, özel sektörün ihtiyacına cevap veren kapsamlı bir sonuç odaklı, sosyal kalkınma modeli ile şehrin kültürel sektörle kalkınmasına katkı sağlamak amacı ile çeşitli eğitimler verildi. Projede ayrıca sanatçıların özgün ve özel tasarım ürünler üretmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi, duayen sanatçıların birikimleri üniversite ile iş birliği yapılarak yeni nesillere aktarılması, geleceğin yetenekli sanatçıların yetişmesi için Kütahyalı çocukların küçük yaşlarda sanatla tanıştırılması, geleneksel sanatı tanıtmaları amacı ile İngilizce kursu, Kooperatifçilik Eğitimleri, Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Sosyal Medya Eğitimleri ile İleri Çini ve Tasarım Eğitimleri, Kapasite Geliştirme Eğitimleri verildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Oya Aşan Yüksel'in başkanlığında, fakültemizden Doç. İsmet Yüksel ve Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya'nın da yer aldığı projede, Kütahya çini sanatının değerinin artması, çini ve diğer halk sanatlarından elde edilen gelirlerin yükseltilmesi, sanat ve zanaat ürünlerinin katma değerinin artırılması için, özellikli seramik fırınları, form ve desen tasarımı için bilgisayarlar, çini ve seramik malzemeler, çamur torna, CNC freze tezgah ile geleneksel Kütahya formlarını gelişen teknoloji olanakları ile kusursuz bir şekilde tasarlayıp geliştirebilecek bir alt yapı kuruldu. Ağustos ayında sonlanması beklenen projede verilen eğitimler ve kurulan eğitim merkezleri sayesinde farklı projelerin geliştirilmesi için önemli bir adım oldu. Kütahya’daki kamu üniversite iş birliğinin faaliyete geçtiği bu projede maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Kâzım Uysal'a, Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin'e, projelerden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez'e ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

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