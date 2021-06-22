(ÖZEL) Bakan Koca'nın tebrik ettiği hemşire İHA'ya konuştu Dün, 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emine Altuner: "Bakanımızın tweetini görünce inanamadım, çok heyecanlandım" "O teşekkürü ben tüm sağlık çalışanları adına algıladım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Bakan Koca'nın tebrik ettiği hemşire İHA'ya konuştu Dün, 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emine Altuner: "Bakanımızın tweetini görünce inanamadım, çok heyecanlandım" "O teşekkürü ben tüm sağlık çalışanları adına algıladım"

İHA

(ÖZEL) Bakan Koca'nın tebrik ettiği hemşire İHA'ya konuştu Dün, 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emine Altuner: "Bakanımızın tweetini görünce inanamadım, çok heyecanlandım" "O teşekkürü ben tüm sağlık çalışanları adına algıladım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 1 milyonuncu aşıyı yaptığı için tebrik ettiği Kütahyalı hemşire bundan büyük onur duyduğunu belirtti.
Bakan Koca'nın tebrik ettiği Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emine Altuner, duygularını İHA'ya anlattı. Mesleğe 5 ay önce başladığını ifade eden Altuner, "Bakanımızın tweetini görünce inanamadım, çok heyecanlandım. O teşekkürü ben tüm sağlık çalışanları adına algıladım. Meslekte benim 5. ayım. İşimi severek yapıyorum. Bakanımızın paylaşımı bana da motive oldu. Aşılama Kütahya'da çok iyi gidiyor, halkımıza teşekkür ederim. Herkesin aşılanmasını tavsiye ediyoruz. Yolun sonu görüntü. Güzel günler yakın. Bu süreç zorlu geçiyor ama tüm sağlık çalışanları işini aşkla yapıyor. Bakanımızın sosyal medya hesabından adımı yazarak tebrik etmesi büyük bir onur. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Koca, dün sosyal medya hesabından, "Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 18.56’da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi hemşire Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı" ifadelerini yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli ...
Kütahya'da, 10 bin dönüm ekili alanda sağanak zararı
YEREL HABERLER Kütahya'da, 10 bin dönüm ekili alanda sağanak zararı
Kütahya’da ’Belediye-Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe’ projesine Bakanlık desteği
YEREL HABERLER Kütahya’da ’Belediye-Üniversite El Ele Kütahya İçin ...
Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti'nden Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti'nden Rektör Uysal’a ...
Başkan Çalışkan’dan Hasanlar köyüne “Geçmiş olsun” ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan’dan Hasanlar köyüne “Geçmiş olsun” ...
(ÖZEL) Öğrencilerin en mutlu anları 'Motivasyon Tırı'nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Öğrencilerin en mutlu anları 'Motivasyon ...
Bakan Koca, Kütahyalı sağlık çalışanlarını tebrik etti
YEREL HABERLER Bakan Koca, Kütahyalı sağlık çalışanlarını tebrik ...
Dumlupınar'da orman yangını alarmı
YEREL HABERLER Dumlupınar'da orman yangını alarmı
Karbasan'da papatya geçim kaynağı
YEREL HABERLER Karbasan'da papatya geçim kaynağı
Hayvan hastalıkları ile mücadele
YEREL HABERLER Hayvan hastalıkları ile mücadele
Kaymakam Çiçek: ''Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır''
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: ''Şehit ailelerimiz milletimizin baş ...
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi
YEREL HABERLER Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından ...
Şiddetli yağışın yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Şiddetli yağışın yaraları sarılıyor
Kütahya Hisarcık’ta sel sonrası hasar tespit çalışması başladı Selden yaklaşık 10 bin dönüm arazi zarar gördü
YEREL HABERLER Kütahya Hisarcık’ta sel sonrası hasar tespit ...
Kütahya´da afetlere hazırlık çalıştayı
YEREL HABERLER Kütahya´da afetlere hazırlık çalıştayı
Emet'te bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Emet'te bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahyalı genç girişimcinin ‘Leblebi Saray Helvası’ isimli tatlısı tescillendi
YEREL HABERLER Kütahyalı genç girişimcinin ‘Leblebi Saray Helvası’ ...
Köy yolunda genişletme ve düzenleme çalışması
YEREL HABERLER Köy yolunda genişletme ve düzenleme çalışması
Husumetlisini bıçaklayıp kaçtı, kahvede çay içerken yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlisini bıçaklayıp kaçtı, kahvede çay içerken ...
Vatandaşların 'Babalar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Vatandaşların 'Babalar Günü'nü kutladı
Vali Ali Çelik: "Kütahya il genelinde 338 bin 902 doz aşı uygulandı"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Kütahya il genelinde 338 bin 902 doz ...
Emet'te sağanak yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER Emet'te sağanak yağış sele neden oldu
Kütahya´da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
YEREL HABERLER Kütahya´da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)