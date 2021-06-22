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DPÜ’nün “Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi” projesi tanıtıldı

İHA

DPÜ’nün “Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi” projesi tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Kariyer ve Mezun Merkezinin yürütücülüğü, Insider’ın ortaklığı ve Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile düzenleyeceği Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi projesi için tanıtım toplantısı gerçekleştirldi.
Çevrim içi olarak düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Insider Optimus Partner Destek Geliştirme temsilcisi Ahmet Salt, Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ KAMER) Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ve proje ekibi lideri Rıdvan Saraçoğlu, proje eğitmenleri ile eğitim alacak katılımcılar yer aldı.
DPÜ KAMER’in yürütücülüğünde gerçekleşecek ve Zafer Kalkınma Ajansının da Teknik Destek programından katkı vereceği 5 haftalık proje kapsamında Insider şirketi, katılımcılara JavaScript programlama dilinde eğitim vererek yazılım alanında kariyer yapmak isteyen katılımcıların gerek işe girişlerinde gerekse çalıştıkları kurumlarda bir adım öne çıkmalarına destek olacak.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezinin oldukça önemsedikleri bir projeye daha imza attığını söyledi.

“Öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına destek olmak için çalışıyoruz”
Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi projesinin üniversitekamusanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olduğuna dikkat çeken Rektör Uysal,” Proje ortaklarımız Zafer Kalkınma Ajansı ve İnsider firmasıdır. Proje ortaklarımıza da şahsım, çalışma arkadaşlarım ve tüm öğrencilerim adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Proje yürütücüleri DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürümüz Öğr. Gör. Feyyaz Ebeoğlugil ve sevgili öğrencimiz Rıdvan Saracoğlu’nu da özellikle tebrik etmek istiyorum. DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezimiz tüm öğrencilerimizde kariyer farkındalığı oluşturmak ve öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına destek olmak için var gücü ile çalışmaktadır. DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezimiz, Müfredatı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Kariyer Planlama dersini başarı ile yürütmüştür. Özellikle dönem sonu seminerleri ile dersi alan öğrencilerimize son derece faydalı olmuştur” dedi.

“Yabancı uyruklu öğrencilerimizin projeye katılması memnuniyet verici”
Uysal,” Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi projesine toplamda 30 öğrencimiz katılacaktır. Proje ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere eğitim kademelerinin her seviyesinden öğrencilerimizle yapılacaktır. Ayrıca misafir öğrencilerimizin yani yabancı uyruklu öğrencilerimizin de projeye dâhil edilmesi memnuniyet vericidir. Biz DPÜ ailesi olarak misafir öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Kendi öğrencilerimizden hiçbir ayrım yapmadan tüm imkânlarımızı misafir öğrencilerimizin istifadelerine sunuyoruz. Mühendislik Fakültemizde proje konusu ile ilgili bilgisayar, endüstri ve elektrik elektronik mühendislikleri vardır. Bu yıl ilk defa yazılım mühendisliği açma izni de aldık ve inşallah en kısa zamanda eksiklerimizi tamamlayıp açacağız. Bilindiği gibi yazılım sektörü dünyada en hızlı gelişen ve değişime en açık olan sektörlerden birisidir. Bu proje, öğrencilerimizin yazılım alanında geliştirilmeleri için hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında çalışacak öğrencimiz yapay zekâ destekli çok kanallı büyüme yönetimi platformu hizmeti sunan, 25 farklı ülkede ofisi bulunan, 300’ü Türk 280’i yabancı olmak üzere toplamda 580 çalışanı bulunan uluslararası üne sahip çok önemli bir firma olan Insider’dan çevrim içi şekilde 10 saatlik JavaScript eğitimi alacaklardır. Eğitim sonunda eğitmenlerin gözlemleri doğrultusunda bilgi birikimi, konuya yatkınlık ve firmanın çalışma kültürüne uyum sağlayabilecek öğrencilerimiz firma bünyesinde istihdam edilecektir. DPÜ’ye, aziz milletimize, üniversite gençliğine ve eğitime yaptıkları bu önemli katkılardan dolayı Insider firması yetkililerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, desteklerinin devamını temenni ediyorum. Proje, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek programı kapsamında desteklenmiştir. Bu proje aynı zamanda TR33 bölgesinde doğrudan öğrenciye yönelik hazırlanan ilk projedir. Bu vesile ile Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Veli oğuz ve tüm çalışma arkadaşlarına da şükranlarımı sunuyorum. Projede emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyor, projenin gençlerimize faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Üniversitemizin katkısıyla gençlik projelerinin sayısı arttı”
Genel Sekreter Veli Oğuz konuşmasında, kurumunun yürüttüğü projelerden örnekler verdikten sonra sözü Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi projesine getirerek, “Teknik Destek programı kapsamında katkı sunduğumuz bu projeye çok önem veriyoruz. Bu destek kapsamında çok sayıda destek ve eğitim verdik. Bu destekler katılımcı sayısı ve bütçesi açısından diğer desteklerimizin biraz gerisinde kalsa da, insanların gelişimine sunduğu katkılarla diğer desteklerimizden ayrılıyor. Bu projelerdeki en büyük varlığımız ise insan kaynağımız ve bu sürdükçe de eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Üniversitemizin desteği ve kariyer merkezimizin katılımıyla gençlere yönelik projelerimizde artış sağladık. Özellikle son yıllarda projelerin sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını belirtmek istiyorum. Bu projeye destek veren Insider’a ve Kütahya Dumlupınar Üniversitemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu eğitim kariyerinize önemli katkı sunacak”
Projenin ayrıntılarından söz eden Ahmet Salt, “Kendini geliştirmek adına bu eğitimlere katılan herkese ve toplantının katılımcılarına selamlarımı sunuyorum. Bu eğitimde sizden beklentilerimiz, eğitimin son gününe kadar kopmamaları ve varsa sorularına hemen yanıt aramalarıdır. Bu eğitimi size tam anlamıyla veremezsek yapılan etkinlikler anlamını yitirecektir. Tüm katılımcıların bu kursu yetkin bir düzeyde tamamlaması en büyük amacımız. Bu eğitimin verilme amacını da şöyle özetleyebiliriz, JavaScript programlama dili olarak sektörün büyük bölümünde kullanılan bir yazılım. Sizin bu eğitimi alarak bu programlama dilini kullanabilmenizin gelecekteki kariyer çalışmalarına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Toplantı, Insider İnsan Kaynakları Uzmanı Çağla Sipahioğlu’nun şirket ve eğitimle ilgili sunumunun ardından sona erdi ve eğitim aşamasına geçildi.

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