Kütahya’da şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu

Kütahya’da kent merkezine inerek, mahallede gezinen kurt kısa süreli paniğe neden oldu.

Fatih Mahallesinde öğle saatlerinde karşılarında kurt gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kurdun mahallede gezindiği anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların ihbarı üzerine kurdun görüldüğü alana gelen Belediye ekipleri tüm aramalara rağmen kurdun izine rastlamadı.

Belediye yetkilileri, kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.