Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı 

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da, sağanağın ardından kayganlaşan yolda, kontrolünden çıkan otomobille ağaca çarpan Batuhan Demirci, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, KütahyaTavşanlı yolunda meydana geldi. Batuhan Demirci'nin kullandığı 43 ABZ 471 plakalı otomobil, yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Kazada sürücü Demirci, yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Demirci'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Batuhan Demirci, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-06-22 17:05:09



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