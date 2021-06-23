Köye güvenlik kamera sistemi

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Küçükaslıhanlar köyüne genel asayişin sağlanması amacıyla güvenlik kamera sistemi kurulduğu bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Köylerimizdeki genel asayişin sağlanması amacıyla 7 gün, 24 saat gözetleme ve kayıt yapan güvenlik kameraları Küçükaslıhanlar köyümüze kuruldu. Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk sahası içerisine kurulan güvenlik kameraları ile Küçükaslıhanlar köyümüzün giriş ve çıkışları, 7 gün 24 saat gözetlenip kayıt altına alınacak. Kamera sistemi ile köylere giriş çıkış yapan şüpheli araç ve şahıslar tespit edilebilecek'' dedi.

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