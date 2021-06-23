Başkan Akağaç: ''Uluslararası öğrencilerimize ilçemizin şanlı tarihini anlattık''

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından uluslararası öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen oryantasyon faaliyetleri çerçevesinde Dumlupınar Şehitliğine ziyaret gerçekleştirildi.

(DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi'nin kuruluş ve kurtuluş şehri Kütahya'nın tanınırlığının artırılması ve tüm dünyaya anlatılması hedefinin gerçekleştirilmesi için Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal ve Uluslararası Öğrencilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur'un destekleriyle düzenlenen gezide, üniversitenin logosunda da yer alan Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı ile Dumlupınar Şehitliği, Şehit Baba Oğul Anıtı'nı ziyaret eden uluslararası öğrenciler, burada İstiklâl Marşı ve Kur’anı Kerim okuyarak dua etti. Gezi sırasında öğrenciler İslam coğrafyasının da kurtuluşunu simgeleyen topraklarda millî ve manevi değerler hakkında bilgilendirildi.

Öğrencileri Dumlupınar ilçesinde karşılayan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimize gezi sırasında tarihi yerlerin önemi hakkında bilgilendirme yaptık. İlçemizin önemi hakkında gerekli olan tüm bilgileri verdik. Son olarak öğrencilerimize öğle yemeği ikramında bulunduk. Gezinin düzenlenmesinde ve ilçe tanıtımında emeği olan herkese teşekkür ederim'' dedi.

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