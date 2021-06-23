Sulama sistemleri değişiyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki refüj ve yürüyüş yollarındaki çim biçme ve sulama sistemi yerleştirme çalışmalarını tamamladı.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı üzerindeki refüj ve yürüyüş yollarındaki çim biçme ve çiçek bakımlarını tamamladı.

Ekipler ayrıca, refüjde eksik olan sulama sistemi ile ilgili olarak çalışma yaptı.

Yeni döşenen ve yenilenen sulama sistemiyle, sulama sıkıntısı yaşanan noktaların sorunu ortadan kaldırıldı.

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