Kütahya’da otobüs yolcusu uyuşturucu ile yakalandı

Kütahya’da durdurulan otobüste seyahat eden bir şahsın üzerinde 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Merkez İlçe, Sabuncupınar köyü yol ayrımında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 5 gram metamfetamin ve 15 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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