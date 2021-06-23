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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal: “Çocuk yetiştirmek çok önemli bir konudur”

İHA

Rektör Uysal: “Çocuk yetiştirmek çok önemli bir konudur”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinin (DPÜSEM) düzenlediği “Her Yönüyle Çocuk Gelişimi” eğitim zirvesi tamamlandı.
Çevrim içi olarak gerçekleşen ve yaklaşık 20 bin kişinin katılım için başvurduğu seminerin ilk gününde Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz tarafından Waldorf Yaklaşımı, Eğitmen İsmail Başbunar’ın anlatımıyla Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bartan’ın sunumuyla Çocuk Resimleri Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas tarafından Özel Gereksinimli Çocuklarda Problemli Davranışları Azaltma ve Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Çitil’in anlatımıyla Çocuk ve Zeka başlıklı eğitimler verildi.
Eğitimin ikinci gününde ise Tuncer Ediz Toksoy’un sunumuyla Erken Çocuklukta Ritim ve Beden Perküsyonu, Prof. Dr. Serap Erdoğan ve Arş. Gör. Nefise Özok Bulut’un anlatımıyla Erken Çocukluk Eğitiminde GEMS Uygulamaları, Dr. Öğr. Üyesi Banu Özkan tarafından Erken Çocuklukta Nörofizyolojik Öğrenme, Ahmet Buğra Erdem’in sunumuyla Çocuk ve Drama, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kimsesiz’in anlatımıyla Okul Öncesi Dönemde İngilizce Eğitimi ve Raziye Aydın tarafından Çocuk ve Origamı başlıklı eğitimler katılımcılara anlatıldı.

“DPÜ çocukların gelişimine büyük önem veriyor”
Zirvenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Sürekli Eğitim Merkezimiz özellikle pandemi döneminin başından beri çevrim içi platformda Çocuk Gelişimi alanı başta olmak üzere birçok konuda faaliyetler ve etkinlikler düzenledi. Bu etkinliklerin düzenlenmesini sağlayan başta Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Öğr. Gör. Ahmet Bülent Gül olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bugün de çok önemsediğim bir etkinliğe Her Yönüyle Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi’ne birlikte katılacağız ve eminim çok istifade edeceğiz. Çocuk yetiştirmek çok önemli bir konudur. Çocuklarımızın başta aile içerisinde ve sonrasında da okullarında gelişimini iyi bir şekilde gerçekleştirerek vatanına, milletine, dinine, örf ve adetlerine bağlı bireyler olmalarını istiyoruz. Aziz milletimizin kadim değerlerini istikbale taşımalarını arzu ediyoruz. Çocuklarımızın istediğimiz şekilde yetiştirilmesi ile aziz milletimizin ve devletimizin bekasının mümkün olacağına inanıyoruz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu asırda çocuklarımızın gelişimini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları çocuklarımızın gelişimine olumlu etki ederken bazıları da gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Düzenlediğimiz bu etkinlikler ailelerimizin, eğitmenlerimizin ve eğitmen adaylarımızın çocuk gelişimi hakkındaki güncel gelişmeleri takip etmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak geleceğimizin mimarı, kadim medeniyetimizin hamisi olacak çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz” dedi.

“Kendisini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın yanındayız”
Rektör Uysal,” Salgın şartları insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve her alanda çok hızlı değişimlere neden olmaktadır. Eğitimin tüm kademelerinde ‘uzaktan eğitim’ artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu değişimlere en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışıyor, uzaktan eğitimin olumsuzluklarını telafi etmek için çabaladık. Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza, gençlerimize, her yaş grubundan tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Artık aşılama süreci sayesinde inşallah salgın dönemi sona erecek. Önümüzdeki dönemde yeni ve farklı alanlarda örgün ve uzaktan olmak üzere birçok eğitim planlaması olan DPÜSEM ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (DPÜ DİLMER) özellikle KPSS, Aile Danışmanlığı, YDS YÖKDİL, Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Öğretmen Eğitimleri, Sağlık Sektörü Eğitimleri, Teknik Eğitimler gibi birçok yeni eğitim programını sorunsuz sunmak için gayret ediyorlar. Kendini yenilemek ve geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın yanında ve yardımcıları olduğumuzu ve olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu eğitim seminerinde konusunun uzmanı çok değerli hocalarımız ve birbirinden ilginç ve önemli konular var. İnşallah hep birlikte istifade edeceğiz. Her Yönüyle Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi’ne destek veren Üniversitemizin değerli akademisyenlerine, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinden katılan akademisyenlerimize, uzman eğitimcilerimize, değerli katılımcılarımıza ve arka planda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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