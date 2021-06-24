Simav’ın 3’üncü etap TOKİ konutlarına destek

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, TOKİ Emlak Dairesi Başkanı M.Akif Yakar ile Kentsel Yenileme Daire Başkanı Mustafa Bakır’ı makamında ziyaret etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Ankara’da yapılan ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek, ilçeye yapılacak yeni oto sanayi sitesi ile 18 Blok, 315 konut ve 1 iş merkezinin yer aldığı 3’üncü etap TOKİ konutlarıyla ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Günün ilerleyen saatlerine rağmen bizlere geniş bir vakit ayırıp, verimli bir toplantı gerçekleşmesini sağlayan kıymetli daire başkanımıza şehrim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.