Aizanoi Antik Kenti'nin toprağa gömülmüş tarihi hayata dönüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde Penkalas Çayı ile Zeus Tapınağına giden yol üzerinde eş zamanlı sürdürülen kazı çalışmaları hızla devam ettiği bildirildi.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan antik kentte hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, Agora’dan Zeus Tapınağı alanına giriş yapılan anıtsal kapının kalıntılarına ulaşıldı. 1800 yıllık tarihi, tüm ihtişamıyla günümüze kazandırma gayretindeyiz. Heyecanımız büyük. Aizanoi Antik Kenti’nde muazzam bir iş birliği, örnek bir uyum var. 120 Çavdarhisar'lı hemşehrimiz kazılarda canla başla çalışıyor. Milletvekillerimize, Çavdarhisar Kaymakamlığımıza, Çavdarhisar Belediyemize, Dumlupınar Üniversitemize, Kazı Başkanımıza, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulumuza, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Müze Müdürlüğümüze, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

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