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Afette hayvanların telef olduğu köye geçmiş olsun ziyareti

İHA

Afette hayvanların telef olduğu köye geçmiş olsun ziyareti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, afet olan ve 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu Bahatlar köyüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Başkanı Doğan, yaptığı açıklamada, ''Bu akşam ilçemize bağlı Bahatlar köyümüzde aşırı yağış ve fırtına sonrası 4 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Bu üzücü olay sonrası Bahatlar köyümüze giderek hayvan sahiplerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Köy muhtarımızdan olay ile ilgili bilgileri aldık. Rabbim hepimizi afetlerden korusun. Hayvanları telef olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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