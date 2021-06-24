Şehre inen kurt yakalanıp tedavi altına alındı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yellice tarafından şehre inen ve vatandaşlar tarafından ihbarı yapılan kurt için harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kurdun gerekli bakım ve tedavisini Sokak Hayvanları Bakımevi'nde yaptı.

Yellice Dağı tarafından şehre inen kurt, vatandaşların ihbarı sonrasında Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Söğütlü Çeşme Camii bahçesinden veteriner hekimler tarafından alınarak, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevine götürüldü.

Bakımevinde gerekli tedavi ve bakımı yapılan kurt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucunda yaban hayatına tekrar salınacak.

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