Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı Hisarcık’ta

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Kütahya Valiliği öncülüğünde, Kütahya İl Özel İdaresi ve PTT Anonim Lojistik A.Ş. destekleriyle hayata geçirilen “Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı” Hisarcık ilçesinde ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün çocukların motivasyon, iletişim, liderlik ve girişimcilik yönlerini geliştirmeyi amaçlayan Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde konuşlandı. Mobil tırda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Kudret Armağan öncülüğünde ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

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