Kütahya´da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay izlenen şüpheliler İ.K. (66), V.İ. (59), M.A.T. (62), T.V. (57), K.A. (49) ve İ.B. (36) savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında apart işletmecisi ve çalışanının da olduğu şüpheliler ifadelerinin ardından 'fuhşa teşvik', 'aracılık' ve 'yer temin etmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-06-24 15:19:53
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