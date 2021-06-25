Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanı Göker'e başarı belgesi

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanı iken Diyarbakır iline tayini çıkan Teğmen Akın Göker'e Kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.

Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta iken Diyarbakır'a tayini çıkan Teğmen Akın Göker'i ağırladık. Özellikle pandemi döneminde ilçemize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum'' dedi.

Kaymakam Yazıcı daha sonra Teğmen Akın Göker'e başarı belgesi takdim etti.

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