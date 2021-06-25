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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da YENEP eğitici eğitimlerine katılan öğretmenlere sertifika

İHA

Kütahya’da YENEP eğitici eğitimlerine katılan öğretmenlere sertifika

Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansının (ZAFER) Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında kurulan atölyelerinde görev alacak öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitici eğitimlerine katılan öğretmenler için sertifika töreni gerçekleştirildi.
8 farklı eğitimde toplam 140 öğretmenin eğitim aldığı eğitimlerde istasyonlardaki araçgereçler ve kullanımları üzerine çalışıldı.
Sertifika töreninin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Atölyelerimizde öğrencilerimiz sizlerin sayesinde araştırarak, sorgulayarak, problemler çözerek becerilerini ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulacaklardır. Çocuklarımızın öğrendiklerini anlamlandırabilmeleri, hayatla ilişkilendirebilmeleri, üretim ve tasarım temelli bir öğrenme alışkanlığı edinebilmeleri Kütahya Kendin Yap Atölyelerindeki nihai hedefimizdir. Atölyelerimizde sizler ilimiz merkezinde öğrenim gören 614 yaş grubu öğrencilerimize hizmet vererek, onların 21. Yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacaksınız" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yer alan atölyede Arçelik Mini Garage, Origami Krigami İstasyonu, 3D Tasarım İstasyonu, Robotik Kodlama İstasyonu, Mobil Uygulama İstasyonu, Nesnelerin İnterneti İstasyonu ve Ahşap İstasyonu yer alıyor. Eğitici eğitimlerinde öğretmenlere istasyonlardaki araçgereçlere ve istasyonların kullanımlarına yönelik eğitimler verildi.

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