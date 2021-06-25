Ayvalık maçı öncesi Tavşanlı'da balık ızgara

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Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor futbolcularına ilçe esnafı moral motivasyon yemeği verdi. İlçe merkezinde dolaşırken gördükleri Tavşanlı Linyitsporlu futbolcuları ağırlayan balık ızgara salonu sahibi Eylem Erdur ve Niyazi Turgut, Ayvalık Gücüspor deplasmanı öncesi futbolculardan galibiyet sözü aldılar. Daha sonra Atom namı ile bilinen fanatik Tavşanlı Linyitsporlu Mehmet Yıldırım'I çalıştığı şölen dondurmada ziyaret ettiler.

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