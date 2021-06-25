Milli iradenin zaferi olan 15 Temmuz’un yıl dönümü öncesi Vali Ali Çelik başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinlikler istişare edildi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Aklından darbe geçirenler, bu millet karşısında yok olmaya mahkûm olduğunu 15 Temmuz 2016 gecesi yaşayarak öğrendi. O ihanet gecesinde yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız” dedi. Şehitleri rahmetle yad eden Vali Çelik, gazilere hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaya, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

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