Türkiye’de sadece Kütahya’ya özel olarak projelendirilen Millet Bahçesi inşaatı hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan Millet Bahçesi inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kütahya’ya özgü olarak projelendirilen ve Türkiye’de tek olan Millet Bahçesi, kapalı ve açık otopark inşaatı hızla devam ediyor.

Bir yıl süre içerisinde bitirilmesi hedeflenen Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Işık, Millet Bahçesi ile birlikte bölgede düşündükleri diğer projelerin hayata geçmesiyle, bu bölgenin Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.