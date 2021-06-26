Simav’da YKS heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da YKS heyecanı

İHA

Simav’da YKS heyecanı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, (YKS) 309 öğretmenin görev aldığı 6 okulda 2 bin 326 öğrencinin katılımıyla sorunsuz bir şekilde başladığı bildirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İlçe Koordinatörü Murat Doç.Dr. Murat Özalp, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladığını belirterek, öğrencilere TYT Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 sorunun yöneltildiğini ifade etti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, Simav ilçe merkezinde gerçekleştirilen 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın, Simav Teknoloji Fakültesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmanbey Ortaokulu, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi ve Simav Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 6 okulda yapıldığını belirterek, bu okullarda 309 öğretmene görev verildiğini, Simav ve çevre ilçelerden 2 bin 326 öğrencinin sınava girdiğini, bunlardan 2 aday için özel sınıf açıldığını ifade etti.

"Biri pozitif, diğeri temaslı olan iki aday için iki ayrı sınıf ayrıldı"
Kaymakam Halim, “İlçemizde yapılan YKS ile ilgili tüm tedbirleri aldık. İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne 26 Haziran Cumartesi günü 07.00 – 17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00 – 15.30 saatleri arasında açık bulunması talimatını verdik. Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler için 05.00 – 19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı duyurusu yapıldı. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00 – 18.00 saatleri arasında açık kalmaları hususunda bilgilendirildi. Covid 19 tedbirleri alındı. Biri pozitif, diğeri temaslı olan iki aday için iki ayrı sınıf ayrıldı” dedi.
Kızını ikinci kez sınava getiren Nihal ülken, geçtiğimiz yıl kızının tercih yapmadığını belirterek, emek veren tüm öğrencilere başarılar diledi.
Sınava son anda yetişen Mert Kurnaz, herkese başarılar diledi ve sınava alındı.
Simav Anadolu Lisesinde, saat 10.00’dan sonra sınava gelen iki aday, sınava alınmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası dağıtıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da 15 köy ve mahalleye damızlık manda boğası ...
Lütfiye köyüne Bal Ormanı
YEREL HABERLER Lütfiye köyüne Bal Ormanı
2 dakika geç kalınca sınava giremediler Kütahya Kılıçaslan Lisesi'nde geç kaldığı için sınav alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü
YEREL HABERLER 2 dakika geç kalınca sınava giremediler Kütahya ...
Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
YEREL HABERLER Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
Tarihi Kocaseyfullah Camii restore çalışmaları
YEREL HABERLER Tarihi Kocaseyfullah Camii restore çalışmaları
Emet ilçesine akıllı kavşak
YEREL HABERLER Emet ilçesine akıllı kavşak
32 yaşında engelli Fatma Gül, ilk defa doğum günü kutladı
YEREL HABERLER 32 yaşında engelli Fatma Gül, ilk defa doğum günü ...
Kütahya’da iki yıl önce çalınan römorku jandarma buldu
YEREL HABERLER Kütahya’da iki yıl önce çalınan römorku jandarma ...
Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi
DPÜ’den Üstünkaya ve Gürsoy’a fahri doktora unvanı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi Kütahyalı çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'a, Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) Fahri Doktora Diploması tevcih edildi
YEREL HABERLER DPÜ’den Üstünkaya ve Gürsoy’a fahri doktora ...
Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay: "Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşları içerisinde 144. sıradan 2020 yılında 127. sıraya yükseldik"
YEREL HABERLER Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama Tarım Kredi Yem ...
Emet'te sokak hayvanları için mamatik
YEREL HABERLER Emet'te sokak hayvanları için mamatik
Kütahya trafiğine kayıtlı araç sayısı 217 bin 464 oldu
YEREL HABERLER Kütahya trafiğine kayıtlı araç sayısı 217 bin 464 ...
Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Tavşanlı'da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Tavşanlı'da kan bağışı kampanyası
"15 Temmuz ruhunu yaşatacağız"
YEREL HABERLER "15 Temmuz ruhunu yaşatacağız"
Ayvalık maçı öncesi Tavşanlı'da balık ızgara
YEREL HABERLER Ayvalık maçı öncesi Tavşanlı'da balık ızgara
“1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” projesi
YEREL HABERLER “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” ...
Kütahya’da YENEP eğitici eğitimlerine katılan öğretmenlere sertifika
YEREL HABERLER Kütahya’da YENEP eğitici eğitimlerine katılan ...
"Komşu iki şehir Balıkesir ve Kütahya arasındaki bağlar daha da güçlenmeli"
YEREL HABERLER "Komşu iki şehir Balıkesir ve Kütahya arasındaki ...
Başkan Işık: "En kaliteli hizmeti sunuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "En kaliteli hizmeti sunuyoruz"
Işık ve Özer'e fahri hemşehrilik beratı
YEREL HABERLER Işık ve Özer'e fahri hemşehrilik beratı
(ÖZEL) Minik futbolcular Milli takım yolunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz: "Simav, spor potansiyeli olarak güzel bir gençliğe sahip"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Minik futbolcular Milli takım yolunda Gençlik ...
Vali Ali Çelik: "Geleceğe temiz su kaynakları bırakmak en büyük görevimiz"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Geleceğe temiz su kaynakları ...