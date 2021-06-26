AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları'nda Usame Doğan görevi devraldı

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirilen Usame Doğan, eski Başkan Ahmet Batur’dan görevi devraldı.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı parti binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekili İshak Gazel ve parti teşkilat mensupları katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, gençlerle birlikte olmanın kendisi için her zaman sevinç ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

İl Başkanı Ceyhun, ”2023, 2053 ve 2071 Türkiye’si yolunda büyük bir özveri gayret fedakarlıkla bu kutlu bayrağı bugüne kadar taşıyan Ahmet Batur kardeşime, vekaleten yürüten Samet Gökçam kardeşime ve heyecanlarını hiç kaybetmeyen gençlik kolları teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan AK Parti sevdası, heyecanı hizmet aşkı gözlerine yansıyan kıymetli Usame Doğan Başkanıma yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizim bir sevdamız, bizim bir davamız var” diye konuştu.

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