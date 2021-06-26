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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, GedizKütahya karayolu 22. kilometresinde meydana gelen kazada Mehmet D.’nin (24) kullandığı bir süt firmasına ait 26 TZ 628 plakalı kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazada şoför Mehmet D. ile birlikte yolcu olarak bulunan Yaşar T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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