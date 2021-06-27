Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da parkta yürürken yıldırım düşmesiyle ağır yaralanan Osman Alper Çanak (40), 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı´nda yürüyüş yapan Osman Alper Çanak, 19 gün önce yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Çanak, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedavi gören Osman Alper Çanak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-06-27 18:06:10
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