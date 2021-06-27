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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya trafiğine kayıtlı araç sayısı 217 bin 464 oldu

İHA

Kütahya trafiğine kayıtlı araç sayısı 217 bin 464 oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Kütahya’da trafiğine kayıtlı araç sayısı 217 bin 464 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Mayıs Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 3 bin 222 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 368 artışla 217 bin 464 oldu.
Kütahya’da geçen ay 2 bin 68 otomobil, 77 minibüs, 16 otobüs,470 kamyonet, 90 kamyon, 267 motosiklet,228 traktör ve 6 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.
Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 108 bin 415'i otomobil, 3 bin 737'si minibüs, bin 822'si otobüs, 27 bin 881'i kamyonet, 7 bin 300'ü kamyon, 32 bin 794'ü motosiklet, 34 bin 864'ü traktör, 581'i ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.

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