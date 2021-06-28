Ahşap minyatür sanatı tutkusu oldu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde terzilik yapan İdris Aydoğdu'nun, boş zamanını değerlendirmek amacıyla ağaçtan yaptığı tarihi mekanların minyatürleri görenlerin ilgisini çekiyor.

Boş vakti olduğundan can sıkıntısıyla yıllar önce ağaç oymaya başladığını belirten İdris Aydoğdu, ''Zamanla oymacılıkta yeteneğimin olduğunu fark ettim. Bu uğraş bende bir tutku haline dönüştü. Gazete ve dergilerde gördüğüm dünyaca ünlü mimari eserlerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait şamdan, kuyu, minber, beşik, su testisi, saat kulesi, çeşme gibi unsurların minyatürlerini yaptım. Çoğunun adını, nerede olduğunu bile bilmiyorum. Boyutları çok küçük olmasına rağmen bir eserimin yapımı 2025 gün sürüyor. Mesela en büyük eserim olan Pisa Kulesi'nin ahşap minyatürünün boyu 9 santimetre'' dedi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Hacıkebir köyünde terzi dükkanı işleten ve minyatur şeklinde ahşap oymacılığı sanatı ile uğraşan İdris Aydoğdu'nun yanına uğrayarak sanatıyla ilgili bilgiler alarak minyatür ürünleri inceledik ve çok beğendik'' dedi.

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