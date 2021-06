Kütahya'da rahvan at yarışları heyecanı

Kütahya Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kütahya Germiyan Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen geleneksel rahvan at yarışlarında, heyecanın en üst seviyeye çıktığı anlar yaşandı.

Rahvan atçılık alanında Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Kütahya’da, gelenekselleşen Rahvan at yarışları bu yılda büyük bir katılımla gerçekleşti. Kütahya Belediyesi’nin önemli desteği ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kütahya Germiyan Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle yapılan yarışlara Türkiye’nin farklı illerinden 90 rahvan at katıldı.

Yarışlar öncesinde yapılan konuşmalarda, yarışmaya katılanlara başarılar dilenirken, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, “Kütahya Belediyesi olarak sporun her branşını destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bugün burada bulunduğumuz tesisimizi de en kısa sürede genişleterek daha modern bir hale getireceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından mücadelenin kıyasıya yaşandığı yarışlarda, 3’lü, 4’lü, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı, Baş, İthal A ve İthal B kategorilerinde yapılan yarışlarda derece alanlara ödülleri verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral, Kütahya Germiyan Rahvan Atlı Spor Kulüp Başkanı Niyazi Yayvu ve çok sayıda rahvan at ve yarışlarına gönül verenler katıldı.

