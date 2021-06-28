Başkan Biçer’e Balıkesir heyetinden ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’i makamında ziyaret etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ve Şube Müdürü Nevzat İnal ile birlikte ziyaretimiz gelen Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik’i misafir ettik. İlçemizdeki yatırımlar ve eğitim faaliyetleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Kendilerini ilçemizde misafir etmekten mutlu olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.