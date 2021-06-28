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(ÖZEL) İlkokul öğrencileri yerli tohumla 16 çeşit sebze üretiyor 7 ton sebze üretimi bekleniyor Öğrenciler çapa ve ot temizliği yapıyor

İHA

(ÖZEL) İlkokul öğrencileri yerli tohumla 16 çeşit sebze üretiyor 7 ton sebze üretimi bekleniyor Öğrenciler çapa ve ot temizliği yapıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geliştirdiği projeler ile il genelinde ses getiren Zafer İlkokulu tarafından, "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi kapsamında açık ve kapalı alan damlama sistemi ile yetiştirilen sebzelerde, 7 ton üretim hedeflendiği bildirildi.
İlkokul öğrencileri tarafından öğretmenleri gözetiminde bakımı yapılan yerli tarım atölyesinde ilk hasadın yaklaşmasından dolayı büyük bir heyecan yaşanıyor. Öğrenciler yaptıkları açıklamalarda yerli tohumları toprağa gömdükten sonra kısa sürede onların büyüyüp sebze haline gelmesinden çok mutlu olduklarını belirttiler. Bahçede ot temizliği ve çapa işlerini yapan minik öğrenciler, öğretmenleri ve ilçe halkı tarafından da büyük takdir görüyorlar.
Projeye destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Zafer İlkokulu Müdürü Serdar Taşoğlu, ''Yerli tohum tarım atölyesi projemiz kapsamında, okulumuzun arka bahçesinde 55 metrekaresi kapalı 445 metrekaresi açık olmak üzere 500 metrekarelik bir tarım alanı hazırladık. Tüm bu tarım alanını öğrencilerimize, sınıflar bazında eşit alanlar dahilinde bölerek, uygulama alanları şeklinde kullanımlarını sağladık. projemiz kapsamında domates, biber, salatalık, mısır, balkabağı gibi 16 çeşit yerli tarım ürününü çocuklarımızla tanıştırdık. Bu yılki çalışmalarımız neticesinde 300 kilogram yeşil biber, 3.5 ton domates, 300 kilogram patlıcan başta olmak üzere, diğer tüm ürünlerimizle birlikte 6 ile 7 ton aralığında ürün hasat etmeyi bekliyoruz. Bu kadar kısa sürede bu rakamlara ulaşan tüm öğretmenlerimi ve öğrencilerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler Altıntaş Zafer İlkokulu olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte, yerli üretime tarım alanında katkı sağladığımız için çok mutluyuz bir o kadar da gururluyuz'' dedi.

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