Hasanlar'da selin yaraları sarılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, sağanak yağış nedeniyle taşkın koruma kanalının taşması sonucu meydana gelen selden etkilenen Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar Köyü’nde incelemelerde bulundu.

Selin zarar verdiği alanları ve evleri de yerinde gören Vali Çelik ile Gazel, ev sahipleriyle görüşüp köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kütahya AFAD Müdürlüğü, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, yapılması gereken tüm çalışmaların afetin meydana geldiği ilk andan itibaren hızlı bir şekilde yapıldığını söyledi.



“Dere yatağı üzerindeki yol ve evler kaldırılacak”

Kalıcı tedbirlerle afetlerin önüne geçilebileceğini ifade eden Vali Çelik, dere yatağı üzerine yapılan yol ve evlerin kaldırılacağını, vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Vali Çelik, vatandaşların yaşamlarını güvenli alanlarda sürdürülebilmesi için İl Özel İdaresi, AFAD Kütahya ile DSİ Kütahya Şubesi tarafından planlama çalışması yapılacağını da sözlerine ekledi.

Şehit itfaiye eri Mehmet İnal’ın selde zarar gören baba ocağını da ziyaret eden Vali Çelik ile Gazel, şehidin dedesi Mehmet Ali İnal’a geçmiş olsun dileklerini iletip, ihtiyaçlarını sordu.

İncelemelerde. Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak da hazır bulundu.

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