Emet ilçe merkezinde randevusuz aşı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, ilçe merkezinde randevusuz aşı merkezi kurulduğu bildirildi.

Kademeli normalleşme süreci öncesi tüm vatandaşları aşı olmaya davet ettiğini belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Emet ilçemiz ve ülkemiz için kolları sıvıyor, tüm vatandaşlarımızı sağlık kurumlarımıza ve ilçe merkezimizde açılan aşı merkezlerimize aşı olmaya davet ediyorum. Çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı köyler gruplara ayrılarak periyodik aşılama yapıldı. Ayrıca Emetbor işletmesi ve işletmeye bağlı firmalarda çalışanların aşı çalışmaları da tamamlandı. İlçemizde Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde (Covid19) aşı çalışması devam ederken ilçe merkezinde de aşı noktası oluşturuldu'' dedi.



''Sevdikleriniz ve ülkemiz için aşılarımızı yaptıralım''

Salgınla mücadele devletimizin tüm olanaklarını vatandaşlarımızın ayağına kadar getirdiğini ve mücadelede en önemli kriter olan aşı sürecinin ülkemize hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Ülke olarak 1 Temmuz kademeli normalleşme sürecine giderken, Sağlık Bakanlığımızın ülkemiz genelinde (Covid 19) aşısı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Emet ilçemizde de sağlık ekiplerimiz koordineli bir şekilde merkez ve köylerimizde aşılama sürecini yürütüyorlar. Bu kapsamda ilçe merkezimizde de vatandaşlarımızın randevusuz kolayca ulaşıp aşıların yaptırabilecekleri bir aşı noktası oluşturuldu. Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele aşabilmek için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sağlıklı bir Emet, sağlıklı bir Türkiye için kollarımızı sıvıyor, aşımızı oluyoruz. Aşılarımızı olurken başta ana kurallar maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere, getirilen tedbir ve kurallara uymaya devam edelim. En küçük semptom belirtisi gösterdiğimizde ihmal etmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurup, gerekirse testlerimizi yaptıralım. Filyasyon ekiplerine yardımcı olup doğru bilgi verelim. Bu salgından hep birlikte sorumlu davranarak, dayanışma içerisinde kurtulacağız. Sevdiklerimiz ve ülkemiz için zamanında aşılarımızı yaptıralım. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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